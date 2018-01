Sveriges vackraste hund bor i Kalmar

På nordens största hundevenemang i Göteborg finns över 9 000 hundar som ställs ut och tävlar i olika grenar under helgen.

Merrymac Zinnia Of Gold Again från Kalmar har tävlat i sexton kennelklubbsutställningar under 2017 och kammat hem hela 2 013 poäng. För det korades hon under lördagen till Årets utställningshund 2017.

– Det känns overkligt, helt överväldigande. Under årets gång har vi kammat hem elva Best in Show-placeringar och sex stycken Best in Show-vinster. Dessutom var vi i USA och lyckades bli Amerikansk Champion över en helg på Montgomery, som är världens främsta terrierutställning. Vilket oftast tar flera år, säger matte Gertrud och husse Thomas Hagström i ett pressmeddelande.