Vimmerbyborna har fått mindre kultur sedan förra valet

Har kulturpengarna minskat eller ökat i din kommun? Se kartan.

Vimmerby kommun, som styrs av en politisk koalition mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, lade 1059 kronor per invånare till kulturen under 2016 jämfört med 1516 kronor 2014. Och den kraftiga minskningen (30 procent) gör att Vimmerby toppar listan i landet över de tio kommuner som har minskat utgifterna mest på kultur till sina skattebetalare.

Annars är det mest vänsterstyrda kommuner som har gett sina invånare mindre kultur sedan 2014, det visar en genomgång som Sveriges Radio har gjort av siffror från Myndigheten för kulturanalys.

En av dem är Emmaboda kommun, som leds av Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet. Även Emmaboda finns med bland de tio kommuner som har skurit ner mest på kulturen i hela landet. Trots det är Emmaboda fortfarande en av de kommuner som satsar allra mest på kulturen: 2042 kronor per invånare under 2016.

Högsby, som leds av en högerallians mellan M, C och KD, är en av de kommuner i landet som ger sina invånare allra minst kultur för skattepengarna: 625 kronor per invånare under 2016. Där har dock kulturpengen per invånare ökat (med 72 kronor) sedan förra valet.