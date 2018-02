Snön ställer till det för flygplatsen

Det kraftiga snöfallet har ställt till problem för flygplatsen i Kalmar som under ett par timmar fick ställa in all trafik. Vid halv tio-tiden på kvällen hade man fått läget under kontroll och kunde låta ett plan landa.

– Nu hoppas vi att vi kan få iväg det planet också. Vi boardar just nu, säger Jonas Björk som är driftchef.