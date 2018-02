Firande hela dagen för lokala Vi i femman-mästarna

I klassrummet rullar Queens låt We Are The Champions ut ur högtalarna medan läraren Malin Gustafsson delar ut Vi i femman-diplom till var och en. Varje gång en elev ropas upp av läraren applåderar resten av klassen ljudligt. På ett bord mitt i rummet står den stora guldpokalen och på whiteboarden längst fram sitter klipp från lokaltidningarna.

– Jag hoppas att ni förstår hur stort det här är. Jag är så otroligt stolt över er, säger Malin Gustafsson till hela klassen.

Längst bak sitter laget – Polly Viberg och Gillis Ringblom – och ser väldigt nöjda ut.

– Vi har fått glass och tittat på film, säger Polly om hur firandet gick till.

