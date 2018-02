Mörbylånga kommun skriver trygghetsavtal med polisen

Under fredagsförmiddagen skrev polisen och kommunen under ett samverkansavtal. Öland är bland de sista i länet att skriva under avtalet. Syftet är att det ska förbättra trygghetsskapande och brottsförbyggande arbetet i kommunen.

– Det här är ett bra avtal för oss, säger Henrik Yngvesson (M), kommunalråd i Mörbylånga.

Redan i dag är det förhållandevis låg brottslighet och folk känner sig generellt trygga. Men kommunen vill att invånarna ska känna sig ännu tryggare. Bland annat ska det blir trygghetsvandringar och olika åtgärdsplaner.