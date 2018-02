Mest rekommenderade Ironmantävlingen finns i Kalmar

Triathlontävlingen Ironman i Kalmar är den Ironmantävling som flest deltagare skulle rekommendera någon annan att ställa upp i. Det visar företagets sammanställning av de enkäter som deltagarna besvarat, som går under namnet Athletes' Choice Awards.

I kategorin "Kommer att rekommendera till en vän" hamnar Kalmartävlingen på första plats. Även i kategorin "Best post-race celebration", alltså firandet av deltagarna som gått i mål, hamnar Kalmar bra med en tredje plats och omdömet "The whole town comes out and the positivity is infectious".