Musikstudenter väcker liv i Happy Nation

Initiativet kommer från Oskarshamnssonen och musikläraren Göran Nikolausson.

Albumet Happy Nation firar i år 25-årsjubileum och är med sina 25 miljoner sålda exemplar världens mest sålda debutalbum. Tack vare det nationella skolprojektet Make Music Matter får nu elever runt om i landet tillgång till originalljudfilerna från låtar som All That She Wants, The Sign och Happy Nation. Eleverna får sedan skapa kreativa musikaliska tolkningar av Ace of Base i egna musikproduktioner.

– Att låta eleverna arbeta med originalljudfilerna från några av världens största hits och göra egna musikaliska tolkningar av dessa är en fantastisk möjlighet, säger Göran Nikolausson, lärare vid Linnéuniversitetets musiklärarutbildning.

Ulf Ekberg, en av medlemmarna i Ace of Base, är mycket positiv till projektet.

– När vi fick frågan om att delta i detta så var det självklart att tacka ja. Om vår musik kan bidra till att stimulera elevers musikaliska kreativitet är det jätteroligt, säger han.

Tävlingen är en del av det nationella skolprojektet Make Music Matter, som är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Sveriges Kommuner och Landsting, musiktjänsten Soundtrap och Andreas Carlssons gymnasieskola Academy of Music and Business.

Start sker nu i februari och tävlingen pågår fram till påsk. Därefter väljer en musikjury som består av Ace of Base och deras skivbolag ut ”Bästa remix”.