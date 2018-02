Klass 1 varning: En decimeter nysnö och hårda vindar i dag

Stora störningar i trafiken är att vänta till följd av nysnö som som också driver i den hårda vinden. Störst problem med att hålla vägarna öppna blir det förstås på Öland och längs kusten. Men vid 5.30-tiden fanns inga rapporter om stängda vägar.

Snöbyarna ska fortsätter driva in från Östersjön, främst vid kusten och på Öland. I den Klass 1 varning finns spås det komma uppemot en decimeter nysnö under dagen. Vinden blir frisk (10 meter per sekund), från nord eller nordost.

Kylan håller i sig. Dygnet fram till klockan 19 på söndagen hade ingen av SMHI:s 24 mätstationer i landet noterat temperaturer på plussidan. Därmed har vi haft ett nationellt isdygn.

-Vi kommer att få fler isdygn i veckan, säger meteorolog Per Lundgren till TT



Kylan ser ut att kulminera på tisdagen. Då kan temperaturen även dagtid hålla sig runt tio minusgrader. Kyleffekten motsvarar då 20 minusgrader.