Snö och blåst hela dagen – klass 1-varning utfärdad

– Ingen del av länet går säker, det är lite kraftigare snöbyar i dag och lite kraftigare vindar så de kan ta sig längre in, säger Annika Nygren, meteorolog på SMHI.

Det är rejäla snömängder som kan falla under dagen.

– Vi kan vänta oss 5-10, lokalt upp till 15-20, centimeter snö under dagen.

Det är snö i kombination med vind som kan ge drivbildning som ställer till med problem och kan göra det besvärligt bland annat för trafiken.

Det är dessutom flera minusgrader och det i samband med vinden gör att det biter ordentligt.

– Den upplevda temperaturen upplevs som minus 15 grader.

Snön kommer falla hela dagen och en bit in i kvällen, sedan ska det mattas av, men under kommande veckan får vi räkna med snöbyar som driver in från Östersjön enligt SMHI.