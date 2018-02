Just nu: All skolskjuts på Öland ställs in resten av veckan

Publicerat kl 14.36

Skolbuss på Öland. Foto: Nick Näslund/Sveriges Radio

Skolskjutsarna på Öland ställs in helt hela veckan ut, på grund av snöovädret.

Mörbylånga kommun och Borgholms kommun har tillsammans tagit beslutet att ställa in alla skolskjutsar både i morgon torsdag och på fredagen. Orsaken är väderprognoserna som pekar på fortsatt besvärligt väder med mycket snö och vind. Skolorna kommer hålla öppet som vanligt för de elever som kan ta sig dit på egen hand.