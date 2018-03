SMHI: Mildare väder men fortsatt besvärligt väglag

De senaste dagarnas ovanligt tuffa vinterväder i vår del av landet har börjat mattas av. SMHI har dragit tillbaka alla snöfallvarningar, men Trafikverket varnar för hala vägar. Och under lördagen kommer snöbyar in österifrån längs ostkusten.

– Det snöar egentligen över hela länet just nu, och det kommer nog göra det hela dagen idag och en bit in på natten, det är egentligen först i morgon söndag som vinden vrider och blir lite mer sydlig och snöbyarna som kommer in från havet avtar, säger Malva Lindborg, meteorolog på SMHI till P4 Kalmar.

Men det värsta är över och det handlar bara om ett par centimeter nysnö det närmaste dygnet. I morgon söndag får vi mest uppehållsväder, på måndag kommer det mer snö men från tisdag börjar temperaturen nå upp mot några plusgrader på dagarna.

– Men jag skulle nog inte säga att det är någon vårprognos, säger Malva Lindborg på SMHI.

Fortfarande halt

Trafikverket påpekar att det fortfarande kan vara problem för väg- och järnvägstrafiken i kustområdena i Kalmar län. Även om snöfallet minskar i omfattning, så består halkan. Och framkomligheten på det mindre vägnätet är begränsad i hela Småland.

– Det bildas kanske inte drivor som tidigare, men det lägger sig som en hinna på vägarna, säger Bengt Ohlsson, presschef på Trafikverket, till TT.

Trafikverket har samlat alla resurser för att ploga bort snö från vägarna. De större vägarna plogas med kortast intervall och sträckor som är utsatta för snödrev prioriteras särskilt.

Snöröjningen har återhämtat sig

Länsstyrelsen i Kalmar län rapporterar efter ett samverkansmöte under lördagen att läget har varit lugnt under natten.

Både Trafikverket och kommunerna rapporterar att snöröjningsresurserna har återhämtat sig och att de nu kan koncentrera sig på att skrapa bort snö från vägarna. Dessutom gör saltet lite nytta nu när temperaturen stiger, det skriver Christina Karlberg som är kommunikationschef vid länsstyrelsen i ett meddelande.

Tidigare beslut om att vissa skolskjutslinjer i Kalmar, Nybro, Emmaboda, Mönsterås och Hultsfred är inställda på måndag gäller fortfarande. Håll utkik på respektive kommuns webbplats.