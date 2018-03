Nyrenoverade Öresundståg snart i trafik

Under lördagen var det pressvisning på det första nyrenoverade tåget av 111 Öresundståg som är i trafik just nu. Under fem års tid ska alla tåg renoveras, ungefär två tåg i månaden står i verkstaden.

Och Elisabeth Norlén Johansson från Hovmantorp var speciellt imponerad av toaletten.

– Det ser fint ut och man kan säkert stanna på toaletten ett tag och kanske bli inlåst och njuta säger hon och skrattar.

I upprustningen ingår bland annat renoverade stolar med nya tyger, eluttag vid varje stol, nytt toalettsystem, total rengöring interiört, nya bagageställ, uppgraderad rullstolsplats och nya stolar i 1 klass.

Songho Lee, utbytesstudent från Sydkorea, och som bott i Växjö i tre år, brukade tidigare aldrig välja första klass då stolarna och komforten var liknade som i andra klass.

– Nu märks det en skillnad när stolarna är utbytta i första klass, säger Songho Lee.

Anna Fransson (S), regionråd i Region Kronoberg hoppas resenärerna ska vara nöjda nu.

– Det känns bra att vi har kommit så här långt och har de uppfrächade tågen, säger Anna Fransson.

Den 15 mars planeras det första nyrenoverade Öresundståget gå i trafik.