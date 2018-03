Ett 60-tal elever magsjuka efter utbrottet på Åbyängskolan

Omkring 60 elever har insjuknat under helgen och under måndagen, skriver Västerviks kommuns kommunikatör i ett pressmeddelande under måndagskvällen. Men skolan är, som tidigare meddelats, öppen.

För att förhindra mer smittspridning ska skolan ha extra städning så länge behovet finns, enligt grundskolechef Ewa Myhrén.

Matprover från skolans kök ska analyseras under veckan.