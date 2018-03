"Kalmarhistorien passade bra in i kampanjen för Brexit"

Daily Mail, en av världens absolut största mediesajter, berättade om kvinnliga tafsvakter som på eget bevåg patrullerade i simhallar i Kalmar. Flera uppgifter i texten var fel.

– Man slarvade ganska mycket med fakta, eftersom historien passade in så bra just under den tidpunkten, berättar Claes Aronsson.

– Man pratade om att Storbritannien skulle lämna EU och historien passade bra in i kampanjen som Daily Mail drev – att Storbritannien skulle lämna EU och få ner invandringen.

Berättelser om ofredanden i Kalmar blev därför en pusselbit i den brittiska debatten:

– Så är det ganska ofta med de brittiska tidningarna överlag, att det slarvas med kringfakta.

Sverige och bilden av Sverige har vid flera tillfällen använts som ett slagträ i debatten om invandring. Ett annat exempel är de joggande poliserna i Oskarshamn som också uppmärksammades internationellt.

– Här i Storbritannien är det till exempel ett oproportionerligt stort intresse för våldtäkter just i Sverige.