Kalmar: Flest elever råkade illa ut under rasten

Förra året anmäldes 355 skador eller tillbud, jämfört med 279 året innan – flest inträffade på rasten.

Även i förskolan var det just under lek som flest barn skadades eller råkade ut för något. I förskolan ligger antalet anmälda olyckor och tillbud stabilt de två senaste åren, omkring 300 per år.

I de allra flesta fall i förskolan var vuxna närvarande – och de flesta skadorna bedöms inte ha kunnat gå att förhindra eller förutse.