Kalmarsund ett steg närmare SSL

Kalmarsund hade skaffat sig ett bra utgångsläge inför kvällens playoff-match mot Lockerud Mariestad. Då Kalmarsund vunnit den första drabbningen lagen emellan skulle seger i kvällens match räcka för att ta sig till playoff 2.

Kalmarsund började lite trevande och bortalaget tog tidigt tag i matchen. Men efter att bortalaget tagit ledningen i matchen med 2-1 efter den första perioden lyckades FBC Kalmarsund jobba sig in i kampen. I den andra perioden hade hemmalaget kvittera till 2-2 efter mål av Rebecka Johansson.

I den tredje perioden stod matchen och vägde. Båda lagen skapade heta målchanser men inget av lagen lyckades få in bollen i mål. Matchen fick gå till förläggning. En minut in i matchen avlossade Rebecka Johansson ett hårt och placerat skott som via stolpen letade sig in i mål.

Målet innebar att FBC Kalmarsund vann matchen och är med det klara för playoff 2 till SSL. I detta playoff väntar Göteborg som även de blev klara för playoff 2 efter slagit ut Västerås.