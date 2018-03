Start för rättegång mot kvinnan som misstänks för miljonsvindel

Den 60-åriga kvinnan är misstänkt för grov trolöshet mot sin arbetsgivare, Oskarshamns kommun.

På fredagen var det den första dagen i rätten av totalt sex stycken – och både åklagare och försvarare var laddade med flera pärmar bredvid sig.

Det var fyra års utredning som skulle presenteras. När rättegången inleddes så satt den misstänkta kvinnan blek, oberörd och följde åklagarens sakframställan.

Ska ha förskingrat miljoner

Under åren har kvinnan haft ansvaret för all kontanthantering i Oskarshamns kommun. Mellan åren 2011 och 2013 misstänks hon vid 74 tillfällen ha tagit nästan åtta miljoner kronor för eget bruk. Det här ska ha skett i samband med när kommunen växlade in kontanter i en matbutik i stan.

När förskingringen senare upptäcktes vid en kontroll försökte kvinnan, enligt åklagaren, städa i de olika kontona på kommunen. Åklagaren hävdar att hon bland annat spelat bort stora summor på trav och att hon även köpt en skogsfastighet för pengarna.

Vid upptäckten erkände kvinnan brott och betalade tillbaka 635 000 kronor – men nu förnekar hon brott.

Oskarshamns kommun kräver att få tillbaka resten av pengarna.