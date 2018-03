Dubbla medaljer i junior-EM i bowling

Junior-EM i bowling som just nu spelas i danska Ålborg blev under skärtorsdagen en succé för Sverige när det var dags för lagtävlingen. William Svensson från Västervik spelade en viktig roll när det svenska 4-mannalaget som vann finalen mot Norge. Efter att det varit jämnt långt in i matchen avgjorde det svenska laget och tog andra raka junior-EM guldet.

– Så sjukt stort det är, säger William Svensson till förbundets hemsida.

För förre BK-Cahoot-bowlaren Hanna Engberg blev det också medalj då de svenska tjejerna lyckades kämpa till sig en bronsmedalj.

I påskhelgen är nu spelarna i farten igen då den individuella tävlingen avgörs.