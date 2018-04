Just nu: SMHI varnar för snö och hårda vindar

Klass 1-varningen gäller även för Öland. Skarpast är den dock för södra delen av länet. Det kan komma snö eller blötsnö på 5 till 9 centimeter under påskdagens eftermiddag och kväll – kanske ännu lite till under natten.

Under eftermiddagen tilltar också vinden, till cirka 15 meter per sekund mot nord eller nordost. Natten till annandagen handlar det om 14–17 meter per sekund nordlig vind.