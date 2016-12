Dom väntas idag mot Eskilstunabo i stort narkotikamål

Det handlar om ett av landets största narkotikamål när det gäller försäljning av droger på nätet. Åklagaren har yrkat på 14 års fängelse för de två huvudmännen från Mariestad respektive Eskilstuna. I det här ärendet har polis och åklagare lyckats ringa in en stor mängd köpare och dem har polisens Nationella Operativa Avdelning, NOA, slagit till mot.

Operationen har gått under namnet Inkognito, där polisen under en månads tid slagit till mot adresser runt om i landet mot misstänkta kunder som köpt sina droger via det dolda internet som kallas för Darknet.

Tillslaget med över 130 husrannsakningar är det första som på det här sättet riktar sig mot köparna.

– Den här typen av omfattning med samordning över hela landet är första gången inom svensk polis, säger Linda Hansson Staaf, chef för underrättelseenheten på polisens nationella operativa avdelning, NOA.

Vad är syftet med den här operationen?

– Syftet är att tydliggöra att Darknet inte är en trygg och säker marknadsplats för att köpa narkotika, säger Linda Hansson Staaf på NOA.

Uppgifter om köpare kommer från flera olika polisutredningar mot misstänkta narkotikaförsäljare. Ett av de största fallen är det i Mariestad där åklagaren menar att det skett över 6000 överlåtelser, alltså försäljningstillfällen.

I Operation Inkognito har NOA även hämtat in uppgifter från internationell polis och från Tullverket. Operationen har nu resulterat i 176 förundersökningar mot 226 misstänkta narkotikaköpare.

– Insatsen är genomförd men det innebär inte att den är avslutad. Polisregionerna fortsätter att göra tillslag mot köpare på Darknet men det arbetet hanteras regionalt utan nationell samordning, säger chefen för underrättelseenheten på NOA.