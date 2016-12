Sinding-Larsen: Kent gick emot rockens sharia-lag

– Vi gjorde den här filmen på två år och det har också varit en intensiv slutfas eftersom vi ville ha med finalen på Kents turné. Därifrån till första visningen i TV var det knappt en vecka så du kan ju tänka dig var jag firade jul (i studion).

Varför ville du göra en dokumentär om Kent?

– Jag gjorde en film tillsammans med kollegan Mathias Engstrand för 15 år sedan och innan den filmen och däremellan har jag intervjuat medlemmarna ett otal gånger. Det som var intressant var att jag fick veta att de skulle sluta spela. Det är något väldigt starkt och speciellt med ett band som Kent som gör det, som är med och regisserar sin egen begravning. Sen var jag nyfiken på hur de har vuxit upp. När jag började lyssna på Kent så sjöng de om den tiden som både de själva och jag levde i. Det var förälskelser och besvikelser och de har observerat sin samtid och det har blivit, när de har mognat, tagit del av det Sverige som de är en del av själva och som de observerat i sina texter. Till skillnad från andra stora svenska artister så låtsas de inte att de befinner sig, numera när de nu är välbeställda gentlemän, i något sorts underläge, att de skjuter uppåt och klagar på makten, utan de har varit ansvarstagande nog att gå emot rockens sharia-lag och säga att vi är alla en del av problemet och lösningen och vi alla är ansvariga för det Sverige vi befinner oss i just nu och ett band som har just den sortens känsla kring vad de vill berätta intresserar mig väldigt eftersom det gör inte alla. För det finns fortfarande killar i 40-årsåldern som tycker att det fortfarande är tonåringar, säger Per Sinding-Larsen.

Per Sinding-Larsen säger att han sett alla turnéer med Kent och träffat medlemmarna i många år.

– Det har bitvis varit helt fantastiskt så klar. Det är ett band som jag levt med och jag har sett varenda turné de gjort och pratat med dem yrkesmässigt i 21 år och det blev ju också en liten personlig resa. Det har också varit ett stort och digert jobb att ta till. Vad är det vi ska berätta? Vi fick två timmar som blev två timmar och tjugo minuter i Sveriges Television och vad är det vi ska använda dem till? Det görs väldigt lite musikprogram på SVT.

Finns det mycket material som inte fick plats?

– Ja, bortsett från allt arkivmaterial som är tiotals timmar så har vi filmat ungefär 260 timmars eget material och väldigt mycket av det är väldigt väldigt bra och det finns hela historier och nyheter som vi har fått spara.