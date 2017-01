Ny tågutredning försenar bygget av Ostlänken

Byggherrar kan därför få vänta i upp till två år på detaljplaner och byggstart i järnvägsnära områden. Trots bostadsbristen.



Fastighetsbolaget Mannersons hör till de företag som fått sätta byggplaner på stand by. Carl-Fredrik Grönhagen är vd på Mannersons.

– Vi har en fastighet som vi gärna skulle vilja utveckla mera - stoppad. Sedan har vi en annan som också är stoppad.

Under 2017 startar förberedande byggen för Ostlänken i Norrköping medan Trafikverket nu startar en lokaliseringsutredning för järnvägens dragning genom Linköping.

Sent på året 2016 kom nämligen beslutet att dra Ostlänken ut till Tift väster om centrala Linköping för att man ska kunna ansluta rälsen till den kommande Götalandsbanan.

Håkan Gunnar på Trafikverket är produktionschef för Ostlänken i Östergötland och han säger att lokaliseringsutredningen som startar nu kommer att ta ett tag att genomföra.



– Den här lokaliseringsutredningen tar ungefär ett och ett halvt till två år innan vi kommer till beslut. Sedan är det litegrann upp till kommunen var man vill tillåta byggplaner, säger han.



Alla diskussioner som varit i Linköping kring Ostlänken under åren gör att också helt nya alternativ om dragningen kommer att kunna lyftas i lokaliseringsutredningen, säger Håkan Gunnar.



– Vi är inte låsta av den korridor som finns i järnvägsutredningen utan vi kan titta på ett antal korridorer och möjligheter inne i centrala Linköping.



Är tunnelalternativet helt borta?



– Det tunnelalternativ som vi har tittat på förut är avfört på grund av finansieringsfrågor. Teoretiskt sett så skulle det kunna komma upp ett annat tunnelalternativ. Men det tror vi inte, säger Håkan Gunnar.



Men fastighets-vd Carl-Fredrik Grönhagen förespråkar en variant där rälsen går i en tunnel under jord men stationen ligger ovan mark.



– Som långsiktig intressent för Linköpings framtid så anser jag att en ovanjordsstation skulle vara helt ok. Men att tunneln kommer ner under Stångån och tar bort den barriär som finns.



Det skulle kosta väldigt mycket pengar?



– Om man tar i beaktande att Linköpings framtida konkurrenskraft också är med i spelet så tror jag att det här är en ekvation som skulle gå ihop på lång sikt, säger Carl-Fredrik Grönhagen.