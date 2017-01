Pain of Salvation spelar live i P4 Sörmland

Pain of Salvation släpper idag sin nya skiva "In the passing light of day" och ger sig snart ut på en turné i Nordamerika och Europa.



Den nya skivan är färgad av den bakterie som drabbade Gildenlöw för tre år sedan. Han opererade ryggen och låg på sjukhus i flera månader och var bland annat tvungen att hoppa av en turné med den amerikansk-engelsk-svenska gruppen Transatlantic.

Daniel Gildenlöw har då och då hoppat in och spelat i Transatlantic, bland annat tillsammans med elbassisten i klassiska och engelska progrockgruppen Marillion, Pete Trewavas, Mike Portnoy, tidigare trummis i amerikanska Dream Theater och Neal Morse från amerikanska Spock's Beard.

Pain of Salvation består av medlemmarna Daniel Gildenlöw, sång och gitarr, Ragnar Zolberg, gitarr, Gustav Hielm, elbas, Léo Margarit, trummor och Daniel Karlsson, keyboard.

Gruppen bildades 1984, som Reality och tog namnet Pain of Salvation 1991. Första skivan släpptes 1997.

Nedan finns två exempel på hur Pain of Salvations låter på den nya skiva.