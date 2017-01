Nya uppgifter kring tragisk isolycka i Nyköpings skärgård

I dagarna är det ett år sen två äldre långfärdsskridskoåkare omkom i en isolycka i Nyköpings skärgård.



P4 Sörmland publicerar idag uppgifter som visar att de båda männen var vid liv ute på isen betydligt senare än vad polisen tidigare gått ut med.



Rebecca Stenberg från Friluftsfrämjandet i Nyköping och forskare i alarmeringsfrågor vid Linköpings universitet menar de nya uppgifterna gör att det inte går att utesluta att SOS Alarms och polisens felaktiga agerande när larmet kom in påverkade den tragiska utgången.

– Det går inte att säga säkert att det i n t e påverkade utgången, det är nog den slutsats man kan dra, säger Rebecca Stenberg.

Det var vid lunchtid den 19 januari som de båda männen skulle ut på den ödesdigra långfärdsskridskoturen.



Klockan tjugo över fyra ringde en anhörig till SOS och rapporterade männen som saknade. Samtalet kopplades vidare till polisen. Den anhöriga berättade att två äldre män gått ut på skridskotur på havsis i området utanför Vålarö och Svärdsklova. Det började då bli mörkt.

En kvart senare ringde ytterligare en anhörig till SOS med samma budskap. Men trots två inkommande samtal och att det uttryckligen sägs i både SOS och polisens instruktionerna att sjöräddningscentralen JRCC ska larmas så lät polisen de anhöriga åka ut leta.



Först en och en halv timma senare när de anhöriga hittat männens bil larmades JRCC som direkt drog igång en stor räddningsinsats med helikopter, flyg och svävare.



För detta har vakthavande befäl i Eskilstuna fått svidande kritik i en internutredning.

I Sörmlandspolisens rapport antas att de båda männen som var i 70-års åldern gick igenom isen vid 12.45, då den ena mannens mobil stängdes av på ett som det sas onaturligt sätt.



Det har tagits som intäkt för att männens liv inte kunde ha räddats även om SOS eller vakthavande befäl vid Sörmlandspolisen skulle ha följt sina instruktioner och larmat sjöräddningscentralen JRCC, direkt när den första anhöriga ringde in klockan 1620 och rapporterade dem som saknade. Det hade gått för lång tid och hade inte någon betydelse att JRCC larmades och kunde starta sin stora räddningsinsats först en och en halv timme senare efter att de anhöriga hade hittat männens bil.

Men bilder med tidskod i den ena mannens kamera visar att männen var kvar vid Svärdsklova och ännu inte hunnit ut på isen vid 12.45.

Och en bild från kl 13.35 visar att männen då var vid iskanten vid Lundskär.



Enligt Rebecca Stenberg som noggrant studerat isförhållandena i området den aktuella dagen så kan männen inte ha tagit sig till olycksplatsen förrän tidigast klockan drygt tjugo över två, och troligen ännu senare.



Dennis Ejdvindsson, som skrev Sörmlandspolisens rapport och angav tiden till 12.45, känner inte till bilderna trots att det är polisen som tagit fram dem ur kameran.

– Nej, det kom aldrig till min kännedom.

Vad säger du så här i efterhand när du får höra om de här uppgifterna?

– Självklart kan det påverka vår utvärderingsrapport av vårt arbete. Alla nya uppgifter kan ju väga in och förändra saker, så är det ju, säger Dennis Ejdvinsson.



Just nu håller skärgårdsisarna pånytt på att och lägga sig och inom kort kan det bli aktuellt med mängder av skridskoåkare därute.

Rebecca Stenberg är mycket kritisk till SOS och polisens strategier när den här typen av larm kommer in.

– Då fungerar den nuvarande strategin som en varsågod och drunkna strategi, den behöver utvecklas, säger Rebecca Stenberg.