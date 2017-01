Din lokala musiklista

Sörmland Topp 5: Wasted Hearts bubblar med "Not like the last time"

Publicerat kl 11.02

Wasted Hearts från Katrineholm och Flen Foto: Tomas Nordlöf

Wasted Hearts har medlemmar i både Katrineholm och Flen och beskriver sin musik som ”lite skränig indiepop med influenser från bland annat 90-talet och allt annat som man genom åren lyssnat på”. RÖSTA på din favorit senast på tisdag - listan hör du på torsdagar kl. 11