Glada miner på Guifs medlemsmöte

– Temat var att vi är på väg åt rätt håll. Vi har ju haft en tuff period, vi har lämnat det bakom oss och ser ut att göra ett plus resultat på en halv miljon vilket ligger i budgeten. Så det är fantastiskt skönt. Och det är viktigt att medlemmarna får en delaktighet i vad som händer och vad som har hänt och så tittar vi fram emot den nya arenan, säger CG Hjelm.

Nyheterna om ekonomin, hur togs det emot?

– Det var positiv. Det är jätte skönt att se medlemmarna som har kämpat, ibland i medvind men framför allt i motvind, glada att se att vi är på väg åt rätt håll, säger CG Hjelm.

Hur är medlemmarnas tankar efter det gångna året?

– Jag tror många inte var insatta i hur dåligt det har gått under ett stort antal år. Att det gick dåligt förra året de märkte man, men de andra åren har man nog gått lite under radarn. Men vi har ju gått dåligt under fem sex år bakåt och det var man nog inte på det klara med, säger CG Hjelm.