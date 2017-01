Mediekollarna om Skam och sista chansen för Bowie-dokumentär

Lena Appels tips: "En podcast och en TV-serie, båda behandlar oss människor och hur vi beter oss – INTRESSANT!"

Hon syftar till den extremt omtalade norska ungdomsserien "Skam", som kan ses på SVT Play.

Podcasten går under namnet "Hjärnpodden" – av och med barnläkarspecialisten Kristina Bähr – där lyssnaren bland annat får lära sig mer om människors beteende.

Kajsa Engstrands tips: "Här blir det musiktema. 'Gatans kör' - TV-serie på SVT där operasångare Rickard Söderbergh startar körprojekt med medlemmar från samhällets utkant. Sen vill jag påminna om att det är sista veckan i SVT Play för dokumentärerna 'Amy' om Amy Whinehouse och 'David Bowie – The last five years'. Två starkt lysande stjärnor på musikhimlen."