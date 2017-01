Sörmland Topp 5: Torbjörn Gideskog och Alessandro Calce bubblar med "Just For You"

Just For You handlar om att vänta på sin stora kärlek, efter ett möte man aldrig glömmer. När låten gjordes pendlade kompositören Torbjörn Gideskog mellan Nyköping och Salerno i Italien. Nu bubblar låten i Sörmland Topp 5.

Etta på listan är bandet Wasted Hearts med medlemmar från Katrineholm och Flen. Det är den egenkomponerade Not Like the Last Time som tagit dem dit.

Lämnar listan gör Eskilstunabaserade Hemmaplan, med låten Två Historier.

Lyssna på alla låtar och läs mer om artisterna och deras röstningsnummer här nedan.

Rösta:

Sms-röstningen börjar på torsdagar klockan 11:03 och avslutas tisdag midnatt.