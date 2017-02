Sörmland Topp 5: Angelina Pavanelli bubblar med "Precis som jag"

Kvicksundsbon Angelina Pavanelli bubblar med egenkomponerade Precis som jag. Hon beskriver sin egen musik som svensk vis/indiepop. Första EP:n släpptes i september 2016.

Wasted Hearts, med medlemmar från Katrineholm och Flen, ligger kvar på Sörmland Topp 5:s förstaplats med egenkomponerade låten Not Like the Last Time.

Lämnar listan gör Eskilstunas Kaj Pousar och låten Kapitulera nu.

Lyssna på alla låtar och läs mer om artisterna och deras röstningsnummer här nedan.

