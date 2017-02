Nej till vindkraft i Flen och Gnesta

Det mesta talar för att det kommunala vetot kommer att stoppa planerna på en vindkraftspark i Ånhammar.

För en vecka sen sa kommunstyrelsen i Flen nej till den planerade vindkraftsparken och idag kommer frågan upp i kommunstyrelsen i Gnesta och förslaget som ligger på politikernas bord är ett nej även i Gnesta.

Men frågan om de 18 vindkraftverken har inte varit enkel för flera av partierna och några är fortfarande splittrade i frågan.

Kommunstyrelsens ordförande i Gnesta, socialdemokraten Johan Rocklind, har exempelvis gjort en helomvändning i frågan jämfört med de besked han gav i Sveriges Radios valdebatt i valet 2014.

– Visst, det är att gå in och göra stora ingrepp i naturen, men å andra sidan så skulle det leverera el till åtminstone hälften av hella kommunens energibehov, årligen. Så man måste ibland våga ta lite jobbiga beslut på vägen, sa Johan Rocklind i vår debatt i valrörelsens slutskede.

Men idag är Johan Rocklinds besked ett annat.

– Det här är en mycket svår fråga för att man får balansera den mot väldigt många olika stora värden, och i det här fallet så min linje är nu att vi kommer att säga nej till det här projektet, säger han.

Är det så du kommer att rösta idag?

– Ja, säger Johan Rocklind.

Men socialdemokraterna är splittrade i frågan och det finns enligt Johan Rocklind ledamöter i fullmäktige som har en annan inställning och det kommer, säger han, att vara OK i den socialdemokratiska gruppen att rösta enligt egen övertygelse i fullmäktige om ett par veckor.

– Det är inte vår avsikt att använda någon partipiska, säger han.

Och socialdemokraterna är inte ensamma om att vara splittrade.

– Vi är lite kluvna än så länge, vi har inte tagit slutgiltig ställning till om vi är positiva eller negativa sa centerns gruppledare i Gnesta Håkan Ekstrand i vår valdebatt 2014. Men det speglar var partiet står än idag, så även Centerns ledamöter får enligt Ekstrand att rösta utifrån personlig övertygelse.

Inte heller vindkraftsförespråkarna i Miljöpartiet har ännu bestämt sig för om det blir ja eller nej till Vindkraftparken i Ånhammar.

– Det här är en väldigt väldigt komplex fråga. Vi vill självklart ha vindkraft i Gnesta, samtidigt - det här är ett känsligt område, säger miljöpartiets gruppledare Gustav Edman.

Men hur ser du då de som kan tycka att jaha Miljöpartiet vill ha vindkraft, men inte här i Gnesta, not in my backyard?

– Ja det är klart att det där är ju självklart en väldigt stor poäng, säger Gustav Edman.

När kommunstyrelsen i Flen hade frågan uppe för en vecka sen avstod miljöpartiet från att rösta men det blev ändå majoritet för ett nej till vindkraft vilket är det förslag som också politikerna i KS Gnesta idag går till beslut om.

Om besluten sen står sig i respektive kommunfullmäktige och det kommunala vetot blir ett faktum så är det förstås ett bakslag för Eolus Vind.

– Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt och ett beslut som vi i så fall beklagar. Men vi hoppas att respektive kommunfullmäktige fattar ett annat beslut, säger Johan Hammarqvist kommunikationschef på Eolus Vind.