Stabil Guifseger mot toppkonkurrenten

Inför matchen stod Guif och Kungälv på lika många poäng. Det var alltså en riktigt viktig toppmatch i Skjulstahallen under lördagskvällen. Inledningsvis var det gästande Kungälv som höll i taktpinnen men de mäktade aldrig med att göra något ordentligt ryck mot hemmatjejerna. Istället var det Guif som kunde arbeta sig in i matchen och spelade till sig en tvåmålsledning till halvtidsvilan. Efter det kändes Guifs seger aldrig riktigt hotad, även om Kungälv ställde några ordentliga frågor under matchens sista del.

- Det känns skönt att få revansch efter matchen mot Önnered. Det var en snöplig förlust på misstag, säger målvakten Josefine Brodd Björklund som var strålande i buren på lördagskvällen och blev utsedd till matchens lirare.

Eskilstuna Guif-Kungälv 27-21 (14-12)

Guif: Sofia Tenglin 7, Caroline Karlsson 4, Josefin Johansson 4, Malin Almqvist 4, Jennifer Wallin 3, Olivia Gemmel 3(1), Moa Lindqvist 2.

Kungälv: Victoria Strålman 7(1), Amelia Lundbäck 4, Clara Lerby 3, Rebecka Karlsson 2, Emilia Lindmark 2, Julia Bredeby 1.

Utvisningar Guif: 3x2 Kungälv: 3x2.

Publik: 230.