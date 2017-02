Sörmland topp 5: Angelina Pavanelli etta med "Precis som jag"

Förra veckans bubblare – Kvicksundssångerskan Angelina Pavanelli – har tagit sig rakt in på förstaplats med Precis som jag.

Förra omgångens ettor Wasted Hearts med medlemmar från Katrineholm och Flen faller ner till fjärde plats med egenkomponerade Not Like the Last Time.

Bubblar gör den 22-årige Eskilstunaraparen Crispi King från området Skiftinge. Låten Det skadar inte mig är producerad av Tim Mejl.

Lämnar listan gör Nyköpingskompositören Torbjörn Gideskog med låten Just for You.

