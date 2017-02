Guldjakt på Hjälmarens isar

I söndags provåkte de tävlande isarna och under torsdagen är mästerskapet inne på sin näst sista dag på Hjälmarens isar, utanför Fiskeboda i Katrineholms kommun. Anledningen till att tävlingen är just här är för att det är bra is och finns ett stort område att tävla på.

Ulf Torberger är tävlingsledare och han påpekar att vädret spelar stor roll för den här tävlingen:

– Vi är 107 procent helt beroende av vädret, vinden är naturligtvis viktigast men sen måste vi ha en is som är tillräckligt tjock och stark som dessutom måste vara snöfri så det är flera parametrar som måste stämma samtidigt, säger han.

EM i isjakt har körts varje år sedan 1992 och i år har 72 tävlande och 36 isjakter samlats för att göra upp om vinsten.

Bouw van Wijk, 83 år från Holland har varit med och tävlat ända sen starten och han är mestadels nöjd med arrangemanget i Fiskeboda.

– Isarna är utmärkta och solen är utmärkt, men vinden är väldigt dålig, säger han.

Förutom Sverige kommer även tävlande från Ryssland, Estland och Holland.

Det är andra gången isjakts-EM hålls i Fiskeboda - första gången var för 12 år sedan.