Trafikverket: Räkna med störningar i tågtrafiken även lördag

Efter fredagens händelser i Stockholm står tågtrafiken till och från huvudstaden still.



Polisen hävde sina avspärrningar under fredagskvällen men Trafikverkets presschef Bengt Olsson meddelar att resenärer inte bör räkna med någon tågtrafik under fredagen.



– Vi hoppas att trafiken kommer igång bättre under lördagen, men det kommer vara störningar i trafiken även då.

På Trafikverket.se och SJ:s hemsidor hittar du den senaste informationen gällande trafikläget.

Det finns omkring 16 000 sörmlänningar som pendlar till Stockholms län.