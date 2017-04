Sörmland Topp 5: Förra veckans bubblare Dusky Fields direkt in på första plats

Galaxy Safari från Nyköping släppte sitt första album 2009 och fick bland annat goda recensioner i den tyska hårdrockstidningen Rock hard. I låten Seconds out samarbetar de med proffsboxaren och Nyköpingsbon Erik Skoglund, som bland annat syns i videon till låten.

Ny etta på Sörmland Topp 5 är Eskilstunabandet Dusky Fields med My time.

Lämnar listan efter nio veckor gör Wasted Hearts från Katrineholm och Flen med låten Not like the last time.

Lyssna på alla låtar och läs mer om artisterna och deras röstningsnummer här nedan.

