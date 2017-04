Kallt påskfirande i Sörmland

Snöovädret som härjade i mellersta Sverige i går har nu dragit söderut och boende i Blekinge, Skåne och Småland kommer att få snö på påskafton.



– Det har redan börjat falla i form av regn. men förväntas komma upp till fem centimeter snö i området under dagen, säger Stefan Bergman, meteorolog på SMHI.



Samtidigt gör det vintriga vädret att vägarna är glashala på sina håll, och Trafikverket uppmanar påskfirare att ta det lugnt på vägarna.



– Vi har varit ute mycket och halkbekämpat i natt, framförallt i Örebroområdet, säger Daniel Young vid Trafikverket.



Men trots halkan har det inte varit några större incidenter på vägarna under natten. Halkan väntas bestå under hela påskafton.

– Det kommer att vara soligt och fint men det är åtta minus i Norrköping, sju minus i Umeå och fem minus i Linköping, säger Stefan Bergman.