Mälardalen: Fler utbildas till lokförare

– Ja vi har beviljat lite mer nu i år och det är då utifrån våra behovsanalyser, säger Anne Christensen, chef på enheten för analys och ansökan på MYH.

Där på Myndigheten för Yrkeshögskolan är man medveten om att det behövs fler lokförare: tåg ställs in, pensionsklara förare känner sig tvungna att fortsätta jobba och operatörerna slåss om de nyutexaminerade.

För att säkra sina behov har en av operatörerna, MTR, redan tidigare utbildat lokförare. Det som är nytt är att de nu fått beviljat att, parallellt med två andra skolor*, driva en yrkeshögskoleutbildning för marknaden.

– Det var ett nytt steg där vi såg att vi kan hjälpa hela vår bransch genom våra erfarenheter att utbilda, säger Ulrika Bernmar, utbildningschef på MTR.

Vi anser nu att de beviljade utbildningarna för lokförare motsvarar efterfrågan.

Tågtrafiken i hela Mälardalen ökar kraftigt. Inom två år är det betydligt fler tåg som kommer att trafikera området. Stockholms län får t ex en fördubblad järnvägskapacitet redan nu under sommaren Å andra sidan, när det gäller kurserna, blir det totalt 120 framtida lokförare som påbörjar sin utbildning nu under hösten och våren 2018. Räcker det då, Anne Christensen på Myndigheten för Yrkeshögskolan?

– Vi har ett perspektiv på 3-5 per år. Sedan beror det på förutsättningarna inom ett visst område. Vi anser nu att de beviljade utbildningarna för lokförare motsvarar efterfrågan som visas i våra omvärldsanalyser.

Yrkeshögskoleutbildningen för lokförare pågår som kortast i 44 veckor. Under tiden har man rätt till studiemedel. Som färdigutbildad lokförare kan man söka jobb vart man vill i branschen men på MTR säger man att Mälardalsområdets dragningskraft gör att de oftast stannar här.

*med Östsvenska Yrkeshögskolan AB i höst och med Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige på våren.