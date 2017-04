Antibiotikakampanjen efter dödsfallet i Nyköping avslutad

600 doser har getts till personer som bedöms ha varit nära barnen som haft hjärnhinneinflammation.

En mellanstadieflicka i Nyköping avled i lördags av hjärnhinneinflammation. Ett barn på en förskola, som smittades för några veckor sedan, har tillfrisknat.

Under måndagen och tisdagen ställdes den planerade verksamheten på vårdcentralen åt sidan för att istället fokusera resurserna på att ge antibiotika till de personer som bedömdes behöva det efter att ha varit nära de båda smittade barnen.

Cirka 600 doser antibiotika har getts och under onsdagen är vårdcentralen åter öppet för ordinarie verksamhet.



– Vi har ett team som tar emot eventuella eftersläntrare under onsdag eftermiddag men utöver det är det uppdrag vi haft under två exceptionella dagar nu över. Vi hoppas att våra patienter med inplanerade besök har förståelse för detta, säger Gustaf Nälser, verksamhetschef på vårdcentralen Ekensberg i ett pressmeddelande.

Antibiotika ges till personer som bedöms vara i behov av det under onsdagen mellan 14.00-16.00, meddelar landstinget.