Pwned By Gravity är finalist nr. 1 i P4 Nästa Sörmland

I höstas gav sig Pwned by Gravity ut på Europaturné och har sedan dess tillsammans med producenten Erik Carlfjord, arbetat med EP:n Time and Time Again. Den femspåriga EP:n släpptes nu i mitten av april med en releasekonsert på Nyköpings Teater.

Låten The Memory Lane har bandets gitarrist och sångare Alvin Blomberg skrivit. Du hör Axel Widebäck på trummor, Elias Selander på gitarr och Mattias Mineur på bas. De är barndomsvännerna som bestämde sig för att spela i ett band, tillsammans.

