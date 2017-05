"Tröskeln för att hota journalister har blivit lägre"

Enligt Reportrar utan gränsers senaste pressfrihetsindex är Sverige näst högst rankat i världen. Trots det kantas många journalisters vardag av hat och hot.

Något som reporter Matihas Ståhle fått uppleva flera gånger, senast var efter en reportageserie om Granskning Sverige som publicerades i Eskilstuna-Kurriren.

– Jag tror jag levde med avstängd telefon och utknappad från alla sociala kanaler i en månad.

– Jag räknade inte samtalen men min telefon ringde konstant. Och när jag säger konstant så menar jag det. Det gick inte att slå på den utan att det ringde från skydda nummer med folk som var upprörda och arga.

Vi sitter i Mathias Ståhles soffa, tre månader efter publiceringen från när han gav sig in i Granskning Sverige, en nättgrupp som ringer journalister och politiker under falskt namn och spelar in samtalen. En publicering som fick Eskilstuna-kurirens telefoner att gå varma.

– Men hotsamtalen kommer när de klipper ihop ett ljudklipp av det här och lägger ut det på nätet. Så att deras lyssnare tar saken i egna händer och ringer in, och dem tenderar att vara hotfulla på det traditionella sättet.

Har du polisanmält?

– Ja vi har polisanmält flera.

Idag är telefonen påslagen igen. Mathias Ståhle har jobbat i ungefär 20 år som journalist och har hotats fler gånger under sin karriär och visst har det påverkat honom men det har aldrig hindrat en publicering.

– Tröskeln för att skicka iväg ett hot har blivit mycket, mycket lägre. För i världen krävdes det vissa förberedelser. Man var tvungen att sitta och slå i en telefonkatalog, sen skulle man ringa samtalet och komma fram.

– Idag är alla människor mer tillgängliga på ett helt annat sätt och det gör de här hotsamtalen eller mejlen som går i väg i affekt, de går iväg utan någon som helst eftertanke. Det tror jag påverkar väldigt mycket, säger han.

Men utvecklingen har fått konsekvenser. Reportrars direktnummer tas bort från artiklar och redaktioner som stängs för utomstående.

– Det är ju tråkigt för det gör nyhetsredaktionerna otillgängliga på ett sätt de inte var för tio år sedan. Men jag ser ingen annan lösning, säger Mathias Ståhle.