Eskilstuna kommun varnar för bedragare inom äldrevården

Just nu finns det två typer av bedragare i rörelse just nu, enligt kommunen.



Den ena kontaktar äldre och utger sig för att vara biståndshandläggare som vill göra hembesök, enligt kommunen.



Den andra utger sig för att vara hemtjänstpersonal som ringer på hemma hos personer med hemtjänst.



Kommunen uppmanar allmänheten att inte boka tid med en handläggare som ringer och att inte släppa in personer som inte kan legitimera sig.