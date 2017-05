300 tågresenärer fast i strömlöst tåg

Närmare 300 passagerare har fått evakueras efter att de suttit i ett mörkt strömlöst tåg i närmare fem timmar i närheten av Järna söder om Stockholm.



Vid fyratiden på morgonen hade passagerarna evakuerats från tåget som fastnat på en strömlös spårsträcka. Efter flera försök att dra loss tåget fick passagerarna klättra ur i stället.



– Alla passagerare har fått klättra ur det gamla tåget och gå ungefär 50 meter till det nya tåget som vi har kört så nära som möjligt. Alla resenärer är på plats i det nya tåget som precis ska avgå mot Göteborg, säger Dan Olofsson på SJ:s presstjänst, strax efter klockan fyra.



Tåget skulle avgå klockan 18.40 från Stockholm men avgången blev framskjuten till klockan 22 på grund av ett elfel under onsdagskvällen, orsakat av en brand mellan Stuvsta och Huddinge.



En timme efter det att tåget, på väg till Göteborg, slutligen kommit iväg tog det stopp när ett nytt elfel inträffade.

-Tåget fick ett mindre fel och nödbromsade och stannade just på en plats där det inte finns ström. Det var väldigt otursamt att det fastnade just där. Det är inte något fel på tåget eller anläggningen, säger Olofsson.



Den övriga trafiken har inte påverkats av stoppet.



De mycket sena passagerarna beräknas komma fram till Göteborg vid sjutiden på morgonen.



Trafikverket meddelade vid fyratiden att problemet, som ursprungligen försenat tåget till Göteborg, och orsakade att all trafik - både pendeltåg och fjärrtåg - stod stilla under en dryg timme på onsdagskvällen åtgärdats. Trafiken har nu återupptagits på alla fyra spår, enligt Trafikverkets presstjänst.



Ett 30-tal avgångar påverkades, bland annat tåg till och från Göteborg, Karlstad och Malmö.