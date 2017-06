Din lokala musiklista

Sörmland Topp 5: Drunk On The Moon bubblar med I Saw Myself

Publicerat kl 11.03

Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Drunk On The Moon består av sångerskan Sofie Hellberg, trummisen Johan Boström, basisten Göran Ördell, gitarristen Bengt Thulin, och keyboardisten Anders Wolf. RÖSTA på din favorit senast på tisdag - listan hör du på torsdagar kl. 11

Nyköpingsartisten Henning tar sig rakt in på Sörmland Topp 5:s första plats med nysläppta En härlig gammal vän. Lyssna på alla låtar och läs mer om artisterna och deras röstningsnummer här nedan. Rösta: Sms-röstningen börjar på torsdagar klockan 11:03 och avslutas tisdag midnatt.