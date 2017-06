Flyktingarna som sa hej och hejdå till Eskilstuna

Antikvarien Elin Eriksson jobbade under 2016 med att samla in berättelser från de personer som involverades i flyktingmottagandet efter att över hundratusen människor sökte asyl i Sverige under hösten året innan.

Tillsammans med berättelser från de som flytt och kom till Eskilstuna finns nu en rapport med samma namn som utställningen som invigs på lördag på Eskilstuna Stadsmuseum.