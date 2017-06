Säpo: Stor ökning av radikala islamister i Sverige

Ökningen de senaste åren har varit explosionsartad.

– Vi har aldrig sett något liknande i den omfattningen förut, säger Säkerhetspolischef Anders Thornberg i en TT-intervju.

Framför allt handlar det om våldsbejakande islamistiska extremister. År 2010 bedömde Säkerhetspolisen i en rapport att det fanns omkring 200.

– Vi skulle säga att det gått från hundratals till tusentals nu, säger Säpos generaldirektör Anders Thornberg till TT.

P4 Sörmland har i veckan berättat att polisen i Eskilstuna håller extra koll på en moské i Eskilstuna – efter att åtminstone två personer med koppling till moskén rest till krigets Syrien och dött.

På Säpo håller nya siffror på att sammanställas. Och situationen är allvarlig, enligt Säpochefen.

– Det är ett nytt normalläge så till vida att det är en historisk utmaning att extremistmiljöerna växer, säger Thornberg.

Det handlar om allt från personer som sympatiserar med extremistiska våldsbejakande budskap till sådana som inspirerar, rekryterar eller samlar in pengar. Störst är koncentrationen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro, enligt Säpo.

Thornberg betonar samtidigt att det bara är ett fåtal som har både avsikt och förmåga att begå terrorattentat.

Under detta år har Säpo fått in 6 000 underrättelser per månad som berör terrorism och extremism. För fem år sedan låg snittet på 2 000 per månad.