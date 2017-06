Sörmland Topp 5: Robie bubblar med Live for the moments

30-åriga rapparen Robie har arbetat med musik och skrivit texter i 15 år.

Numer är det nästan alltid mer regel än undantag att Robie när en låt är klar lyfter fram den till sin publik genom musikvideos som han filmar, redigerar och lägger ut på Youtube.

Till vardags jobbar han sju till fyra som fastighetsskötare och sin lediga tid tillbringas på gymmet, i studion och med familjen.

Du har tidigare hört Robie i den sörmländska delfinalen av P4 Nästa med just den låt han bubblar med, Live for the moments.

Etta på Sörmland Topp 5 är även denna vecka Drunk on the moon med bandmedlem från Gnesta, med låten I saw myself

Sms-röstningen börjar på torsdagar klockan 11:03 och avslutas tisdag midnatt.