Von Eckermann vann Nations Cup

En tävling där OS-silvermedaljören Peder Fredricson och All In gjorde sin första 1,60-hoppning sedan spelen i Rio i fjol.



Henrik von Eckermann, på hästen Cantinero, var bärande i den svenska segern efter två felfria ritter. Det svenska laget bestod i övrigt av Rolf-Göran Bengtsson/Clarimo Ask, Douglas Lindelöw/Zacramento och OS-silverekipaget Peder Fredricson/All In.



"Det här var All Ins första 1,60-hoppning efter OS i Rio", säger Fredricson i ett pressuttalande från Svenska ridsportförbundet.



Sverige gjorde endast fyra fel i den prestigefulla tävlingen över två hoppningsomgångar där Schweiz (åtta fel) slutade på andra plats och Italien (tolv fel) på tredje.



"Jag är glad och stolt, och det var ett riktigt styrkebesked. Vi kom hit med höga ambitioner och förväntningar, och lyckades med det vi föresatt oss", säger Sveriges förbundskapten Henrik Ankarcrona i ett pressuttalande.



Om två månader arrangeras EM i hoppning i Göteborg.



"Jag är inte redo att meddela laguppställningen till EM. men ingen av dem som var med i dag har försämrat sina chanser i alla fall", säger Ankarcrona.