Kärlekens trädgård hittar du på Aspö

För så är det faktiskt, långt bortom vackra ord om kärlek, så påtagligt att det som görs här på nyöppnade Sunds Örtträdgård bottnar i ägarparets kärlek inte bara till varandra utan också till varandras ideér och kunskap. Och det gör att varken tid, ideér eller växtkraft går till spillo.

På Sunds örtträdgård är vägen från känsla och idé till fullbordat faktum kortare än jag mött i något annat sammanhang.

För det är bara drygt fem månader sedan, i februarikylan, som Heidi och Mikael Sund tog allt de ägde till sitt nya hem på Aspö. I flyttlasset ingick även Heidis trädgård fördelat på hundratals hinkar.

Platsen de flyttade till på Aspö var en gammal insomnad handelsträdgård som de senaste åren inte varit i drift. Men det som länge sovit är nu klarvaket. Heidi och Mikael har på bara några få månader fått nytt liv i växthuset och gjort om ett förfallet garage till café och butik. På hyllorna i butiken trängs örtblandningar som Heidi komponerat efter gamla läkeörtsrecept.

- De här är gamla recept som jag har hittat i örtaböcker. Jag försöker att ta till vara naturen och vad den ger. Jag torkar till och med kirskål och folk tror inte att jag är helt go. Men jag tänker, If you can't beat them, then eat them, säger Heidi.

Även om mycket redan byggts, som massor av staket för att hålla vildsvinen från grödorna, trädgårdsland och växthuset som förvandlats till en bäbisfabrik med sticklingar, så är det bara början. Heidi målar upp framtiden med en grönskande ingång, en önskebrunn och damm.

-Det ska vara en liten oas. Om man kommer från stan kan man komma hit och pusta ut. Vi har hängkojor där besökare kan ligga och slappa i eller så går man bara runt och tittar, säger Heidi