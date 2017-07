Stora beläggningsarbeten på E4 i Nyköping startar idag

Det är sju kilometer asfalt som ska bytas ut mellan trafikplats Kungsladugården och Trafikplats Pålljugshage - vilket bland annat betyder att restiden till och från Skavsta flygtplats påverkas men även trafiken till Nyköpings lasarett .

Enligt Maria Dryselius, Trafikverkets projektledare, så är det trots allt mindre tung trafik på E4:a just nu, och mycket trafik är det året runt så därför har man valt att göra det här arbetet just nu, även om det är mitt under den mest intensiva semestertrafiken.

Enligt Maria Dryselius så kommer trfaiken till Skavsta och till lasarettet att påverkas, och hon uppmanar den som kan att ta andra vägar.

Däremot blir det ingen omdirigering av trafiken, det får Trafikverket enligt Maria Dryselius inte göra eftersom det är kommunala vägar som i så fall skulle påverkas inne i Nyköping.

– Men vi har försökt informera och exempelvis Skavsta har information om det här på sin hemsida, säger Matia Dryselius.

Arbetet beräknas vara klart den 21 juli.