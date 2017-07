Sörmland Topp 5: Svartlösakören & Anne bubblar med Ligg med mig

Svartlösakören & Anne har vunnit Skottvångs alternativa melodifestival tre år i rad 2015, 2016 & 2017 med låtarna Sockervadd, Fan ta dig och nu senast med Ligg med mig.

Bandet har nu börjat spela in sina låtar och planerar för spelningar på sörmländska smultronställen i Björnlunda, Gåsinge och Gnesta. Svartlösakörens medlemmar bor eller har sina rötter i Björnlunda, Gåsinge-Dillnäs, Gnesta och Trosa.

Det är sångerskan Anne Jonsson, pianisten Henning Landin, gitarristen Henrik Lundberg, basisten Tomas Bernts och Björn Kvarnmalm på tamburin. Det är Henning och Henrik som skriver, komponerar och producerar musiken. Håkan Linn står för mixning och mastring.

Ny etta på Sörmland Topp 5: Drunk on the Moon med låten I Saw Myself.

